شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس اقتراحا لإدخال كرة القدم النسائية لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية والمشرف على الكرة النسائية، والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية، اجتماعاً مع مارك فالفور المدير التنفيذى للاتحاد الاسترالى، وروس باتشلار السكرتير العام للاتحاد النيوزيلندى، عن طريق الفيديو كونفرانس صباح اليوم، وتم خلاله الاتفاق المبدئى على توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصرى والأسترالى والنيوزيلندى، ونص الاتفاق على إقامة كورسات تدريبية لمدربات الكرة النسائية فى مصر كمنحة من الاتحادين الأسترالى والنيوزيلندى، إضافة إلى استضافة مصر للمدير الفنى للمنتخب الأول الأسترالى ونظيره النيوزيلندى لإعطاء خبراتهما للاعبات للمنتخب الأول .

كما قدم مارك وروس اقتراحا لإدخال كرة القدم النسائية لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تعتبر جزءاً من المشروع الذى يتبناه الاتحادان فى العالم كله.

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وقالت سحر عبد الحق إن هذا الاجتماع جاء مثمرا بشكل كبير ومن المقرر توقيع البروتوكول بشكل رسمى عقب عيد الفطر، وأنه سيصب فى مصلحة اللعبة من خلال خلق كوادر تدريبية على مستوى عالٍ من خلال تعلم آخر مهارات التدريب فى العالم .

وقالت إن هذه الكورسات سيتم تفعيلها بداية من الموسم المقبل بعد عودة 2020/ 2021 النشاط الرياضى، وأبدت أمنيتها أن يتم استكمال مثل هذه الاتفاقات والبروتوكلات من خلال من سيتولى المسئولية مستقبلا.

وأشارت عبد الحق إلى أن الدكتور عبد اللطيف أمام هو الذى طرح الفكره وتواصل مع المسئولين فى الاتحاد الأسترالى والنيوزيلندى عن طريق علاقته، حيث عمل لعدة سنوات طويله فى مجال كرة القدم النسائية بأستراليا.