شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يوجه 10 رسائل أبرزها: هكمل مع الزمالك.. ونوير مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على توجيه بعض الرسائل خلال فترة الحجر المنزلى التى يعيشها العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا، وعلى رأسها التأكيد على استمراره داخل القلعة البيضاء، بعد التقارير المختلفة حول رحيله عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد من عدمه، ليؤكد الحارس رغبته فى الاستمرار داخل نادى الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك فى حوار مع الجمهور من خلال لعبة الإجابة على الأسئلة عبر "ستورى" حسابه الرسمى على موقع "انستجرام".

وأجاب عواد على عدد من الأسئلة ليوجه من خلالها 10 رسائل عن أمور مختلفة، مثل علاقته بسعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلى الحالى ومدربه السابق فى الدراويش وكذلك مدربه الحالى فى الزمالك عمرو عبد السلام، إلى جانب رأيه عن أفضل لاعب فى مصر ومثله الأعلى بجانب رأيه فى طارق حامد لاعب وسط الزمالك والحارس الأقرب له، ونستعرض إجاباته المختلفة من خلال الرد على أسئلة واستفسارات متابعيه على انستجرام.

جاءت بعض التعليقات من جانب جماهير الزمالك والأسئلة الموجهة لعواد حول مصيره مع الزمالك خاصة مع جلوسه على مقاعد البدلاء لمحمد أبو جبل الحارس الأساسى قبل التوقف الكروى ليؤكد عواد أنه سيكمل مشواره مع الزمالك وجاء سؤال آخر لعواد حول ندمه عن انضمامه للزمالك من عدمه، ليرد قائلا، "أحسن قرار فى حياتك".

وأضاف عواد عن مسألة اختياره للزمالك أيضا بسؤاله حال عودة الزمالك سيقوم باختيار الفارس الأبيض مرة ثانية قائلاً، "هختار الزمالك تانى وتانى وتالت".

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أوضح محمد عواد أن محمود جنش حارس الزمالك هو الحارس الأقرب له، وفيما يخص حاله داخل نادى الزمالك بعدما كان الحارس الأساسى ثم بات بديلا لأبو جبل قال عواد، "مبسوط فى الزمالك جدا".

وأشار عواد إلى أن مثله الأعلى هو مانويل نوير حارس المنتخب الألمانى وبايرن ميونخ، أما عن مدرب حراس الزمالك ومدربه الحالى عمرو عبد السلام فقال حارس الفريق الأبيض إنه مدرب كبير، حينما طلب من عواد توجيه رسالة إلى الإسماعيلى فريقه السابق قال، "الإسماعيلى فى قلبى".

وبين الحين والآخر يتردد عن وجود أزمات له مع مدربه السابق سعفان الصغير ليوجه أحد الجماهير سؤالا عن موعد نهايتها ليرد عواد قائلاً، "مافيش مشاكل أصلا".

وفى نهاية الأسئلة جاء سؤال من الجماهير عن رأيه فى عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز ليختتم حارس الزمالك حديثه تعليقا على السعيد قائلا، "أحسن لاعب فى مصر".