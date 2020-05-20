شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة صحية مفاجئة لشوقى السعيد ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض شوقى السعيد، مدافع الزمالك والإسماعيلى السابق، لأزمة صحية استدعت نقله للمستشفى، ونشر اللاعب عبر حسابه على فيس بوك صورته أثناء وضع الأكسجين من الطبيب المعالج وعلق قائلا، "الحمد لله". وفى وقت سابق أكد شوقى السعيد أن إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر السابق، هو أفضل مدافع فى تاريخ الكرة المصرية، وكتب السعيد عبر حسابه على فيس بوك، "أفضل مدافع فى تاريخ مصر كلاعب وليس أرقام إبراهيم سعيد متفقين".

وكان خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، قال إن وائل جمعة مدافع الأهلى والمنتخب الوطنى المعتزل حقق تاريخا كبيرا مع فريقه ومنتخب بلاده يفوق قدراته، بسبب رجولته التى عوضت ذلك وكانت سببا فى تسميته بالصخرة، مؤكداً أن وائل جمعة كان لاعبا عاديا وصاحب إمكانيات ضعيفة، لكنه استطاع بالكفاح والرجولة والعزيمة تسطير تاريخ كبير وحصد العديد من الألقاب المحلية والقارية.

وأشار الغندور إلى أن البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلي، لم يكن يحب وائل جمعة بسبب قدراته الضعيفة، لكن اللاعب نجح فى حجز مقعده بالفريق وبات لاعبا اساسيا فى تشكيل الفريق والمنتخب.

كما علق شوقى السعيد، على تصريحات وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى الذى طالب خلاله بإنشاء مادة فى التدريس اسمها النادى الأهلى كى يتعلم منها الناس، عبر حسابه على فيس بوك قائلا، "ياوليد بيه إحنا داخلين على العشرة الأواخرعشان خاطر النبى عدى الأيام على خير".

وطالب وليد سليمان بضرورة وجود مادة اسمها “النادى الأهلي” يجب تعليمها للأطفال فى المدارس، وقال وليد سليمان فى تصريحات تليفزيونية، يجب أن يتم إنشاء مادة تعليمية اسمها النادى الأهلي.

وأضاف نجم الأهلي، "النادى الأهلى دا شئ عظيم ورائع وكل يوم داخل النادى بتعلم أشياء جديدة استفدت منها داخل وخارج الملعب، وواصل الحاوى تعملت أن الوقت الصعب يخلق النجوم والأساطير فى النادى، كما أننى تعلمت يعنى إيه قيم ومبادئ داخل النادى الأهلى وهذه ليست شعارات فقط".

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أشار صانع ألعاب الأهلى إلى أنه كان يفكر دائمًا فيما سيحدث فى الأيام المقبلة إذا لم يجدد له الأحمر وتقرر الاستغناء عنه قائلاً، "أنا قررت وقلت للجنة التخطيط أن عقدى مع الأهلى الآن لمدة موسمين وأنا قادر على العطاء لهذه المدة وبعدها سأختتم مسيرتى فى النادى"، متابعًا: "كنت قلق أن لا يتم التجديد لى لأننى لا أحلم بشيء سوى ختام حياتى فى الأهلى، لأن هذا يعتبر شيء كبير جدًا ومحظوظ لأننى سأتمكن من فعل ذلك مثلما حدث مع اللاعبين الكبار، وسعيد أننى كنت من المعاصرين لجيل العظماء فى النادى.

واختتم سليمان تصريحاته قائلاً، "قدرنى الله أن أكون لاعب مؤثر فى الفترة الأخيرة لأن فايلر كان يقولى لى دائمًا أنه يعتمد علىٌ فى تغيير شكل اللعب لأننى كنت عندما أشارك أساهم فى إحراز الأهداف أو صناعتها لزملائى".