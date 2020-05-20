شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتمسك بموقفه فى أزمة أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو سموحة بموقفهم تجاه أزمة محمد أبوجبل حارس الفريق السابق والزمالك الحالى، الذى طالب بالحصول على 400 ألف جنيه قيمة مستحقاته المالية المتأخرة المتأخرة من الموسم الماضى لدى الفريق السكندرى، وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادى سموحه أن موقف الإدارة سليم بنسبة 100 % نظرا لأن الخصم الذى وقع على اللاعب جاء بناءً على مذكرة من إبراهيم حسن مدير الكرة لسموحة فى بداية الموسم الحالى الذى طالب بخصم هذا المبلغ من مستحقات اللاعب بسبب عدم انتظامه فى تدريبات الفريق فى بداية الإعداد للموسم الحالى .

وتعود القصة إلى بداية الموسم الحالى عندما كان يتولى التوأم حسن القيادة الفنية لسموحة، وطلب إبراهيم حسن مدير الكرة فى بداية فترة الإعداد من محمد أبوجبل الانتظام فى معسكر الإعداد الأول للفريق، إلا أن الحارس رفض بداعى اقترابه من التوقيع والانتقال للزمالك، وهو ما لم يعجب مدير الكرة الذى طالب الحارس بالالتزام، إلا أنه ومع إصرار الأخير على موقفه قرر إبراهيم حسن خصم باقى مستحقاته المالية عن الموسم الماضى والبالغة 400 ألف جنيه.

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ومع تصديق إدارة سموحة برئاسة فرج عامر على قرار مدير الكرة فى بداية الموسم، لم يجد أبوجبل إلا تقديم شكوى رسمية للجنة شئون اللاعبين فى الوقت الحالى للحصول على مستحقاته المالية كاملة خاصة وأنه ليس مخطئا فى موقفه.

من ناحية أخرى، نشر المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس نادى سموحة، صورة تجمعه بمجموعة من أصدقائه، من بينهم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وحسن حمدى، رئيس النادى الأسبق، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومجموعة من الأصدقاء، وعلق عليها عامر قائلا، "شكرا للاخ العزيز جمال بك الجارحى مجمع أعز الحبايب فى افطار رمضان".