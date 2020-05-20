شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحتفل بعيد ميلاد رامى ربيعة: مدافع دولى قاد بلاده للقب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" اللاعب الدولي رامي ربيعه بمناسبة عيد ميلاده الـ27، وشارك الحساب الرسمى للكاف على "تويتر" صورة لرامي ربيعة وعلق عليها، "عيد ميلاد سعيد للاعب الأهلي.. المدافع الدولي ربيعة.. فاز مع الشياطين الحمر بدوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر مرتين، كما قاد منتخب بلاده للقب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عام 2013 ".

ويحتفل رامى ربيعة مدافع الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ 27، حيث إنه من مواليد 20 مايو 1993، وانضم إلى ناشئى القلعة الحمراء، حيث اكتشفه عبد العزيز عبد الشافي عندما تولى تدريب الأهلي في موسم 2009/2010، وخلال مسيرته الاحترافية لم يلعب ربيعه سوى لناديين فقط هما الأهلى، وسبورتينج البرتغالى قبل أن ينهي مشواره الاحترافي ويعود للقلعة الحمراء من جديد.

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وشارك ربيعة متابعيه عبر صفحته الرسمية على انستجرام، بنشر صورته مع تورتة عليها مجسم له وشعار النادى الأهلي، معلقًا عليها: "One year older one year bolder" ما يعنى: "كبرت سنة، وتجرأت سنة".

على صعيد متصل ، تسيطر حالة من الغموض على ملف تمديد رامى ربيعة عقده مع فريقه، فى ظل وجود تصريحات وأقاويل مختلفة ومتضاربة من اللاعب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حيث أكد الأول أنه لم يتوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده الذى ينتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وأنه وقع فقط لبدء التفاوض، فى الوقت الذى أكد سيد عبد الحفيظ أن المدافع الدولي مدد عقده رسمياً لمدة موسمين إضافيين نهاية الموسم الماضي.

وعلم الخليج 365 أن سر الأزمة هو أن التقليد في الأهلي هو توقيع اللاعبين على عقود على أن يتم التفاوض بعد ذلك خاصة عند تمديد أو تجديد العقود وهو ما حدث مع رامي ربيعة إلا أن المقابل المادي الذي تم وضعه له من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لم يروق للاعب، وأكد أنه لا يتناسب مع قيمته الفنية وكونه واحد من كباتن الفريق، ليعتبر نفسه لم يوقع هذه العقود وطلب من سيد عبد الحفيظ استردادها.