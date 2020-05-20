شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف لـ سيد عبد الحفيظ بعد إعلان عودته للأهلى: "أيوه بقى يا عالمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل محمد شريف، مهاجم الأهلى المعار لإنبى، مع إعلان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء اقتراب عودته للتتش، ونشر محمد شريف صورة لسيد عبد الحفيظ معلقاً، "أيوه بقى ياعالمى". وأكد مدير الكرة بالأهلى أنه يفكر فى زراعة شعره خلال الفترة المقبلة قائلا، "لاعبو الأهلى هيشمتوا فيا بعد اللى اتعمل فيا فى برنامج رامز، خاصة صالح جمعة بعد ما اتفرض عليه غرامات كثيرة". وأبدى سيد عبد الحفيظ رضاه على الصفقات التى يبرمها الفريق، مؤكداً أن صلاح محسن سيعود بعد انتهاء اعارته لسموحة وكذلك العديد من اللاعبين المميزين ومنهم أكرم توفيق ومحمد شريف .

ورد سيد عبد الحفيظ على تألق وليد أزارو بعد رحيله للدورى السعودى مؤكداً أن الكرة يوجد بها العديد من المتغيرات الفنية، وأن ناديه يسعى دائماً لضم والحفاظ على أفضل العناصر.

من جانبه أبلغ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه برغبته فى عودة محمد شريف مهاجم الفريق المعار لإنبى فور انتهاء إعارته نظراً لحاجة الفريق لجهوده، وذلك خلال الجلسة التى عقدها فايلر مع محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على الكرة، وقام مسئولو الأهلى بإبلاغ محمد شريف بالعودة للفريق فور نهاية الموسم سواء فى حال استكماله أو إلغائه، واستبعد مسئولو الأهلى محمد شريف من الصفقات التبادلية التى ينوى الأهلى إبرامها خلال الفترة المقبلة، وتتجه النية فى القلعة الحمراء لاستغلال أكثر من لاعب مُعار فى ضم لاعبين من أندية أخرى، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار لأندية محلية وخارجية، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

وشهدت الأيام الماضية محاولات من بعض الأندية المحلية ضم محمد شريف مقابل الاستغناء عن أحد لاعبيها للأهلى، وهو ما رفضه مسئولو القلعة الحمراء بشكل تام، بناءً على رغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى أوصى باستعادة محمد شريف بعد انتهاء الإعارة، ويُعد محمد شريف واحداً من أهم اللاعبين الذين طلب فايلر استعادتهم بعد انتهاء الإعارة ومعه أكرم توفيق المُعار للجونة، وقدم شريف عروضا جيدة للغاية مع إنبى وسجل أهدافاً مؤثرة أدخلته ضمن قائمة هدافى الدورى، حيث يحتل المركز الثانى بـ9 أهداف رغم أنه يلعب فى مركز الجناح وليس المهاجم الصريح.

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محمد شريف