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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم يحتفل بعيد ميلاد ابنه بصور من التتش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ونشر صوراً جمعته بنجله على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، وذلك قبل توقف الدوري العام في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم وأجبر الملايين على البقاء في منازلهم، ويحرص ياسر إبراهيم على خوض التدريبات المنزلية بشكل يومي وفقاً لخطة رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي في أي وقت.
نجل ياسر ابراهيم في التتش
نجل ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم ونجله
في سياق متصل، لا يجد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى أزمة كبيرة فى قلب دفاعات الفريق، فى ظل وجود عدد من اللاعبين المميزين فى الوقت الحالى منهم ياسر إبراهيم وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود متولى ورامى ربيعة، إلا أن الجهاز الفنى حدد بديلين فقط سيكون ضم أحدهما إضافة للفريق فى الصيف بحسب أرائهم الفنية.
وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن فايلر ولجنة التخطيط استقرا أن يكون تدعيم مركز المساك بواحد من الثنائى أحمد حجازي نجم دفاع ويست بروميتتش الأنجليزى ومنتخبنا الوطني، أو المدافع الواعد أسامة جلال لاعب انبى ومنتخبنا الأوليمبي، فيما رفض فايلر ولجنة التخطيط كافة الخيارات الأخرى التى عرضها من قبل عدد من وكلاء اللاعبين.
واعترف المصدر بدخول ناديه فى مفاوضات لضم أحمد حجازى فى بداية الموسم وخلال الأيام الماضية، إلا أن المدافع الدولى أكد على رغبته فى استمرار مسيرته الاحترافية مع ناديه الإنجليزى وتأجيل خطوة العودة للموسم بعد القادم.
وأكد أحمد حجازى لإدارة الأهلى أنه فى حال عودته ستكون وجهته الأهلى الذى خاض معه فترة ناجحة بعد تجربة فيورتينا الإيطالي، قبل العودة للاحتراف الخارجى من جديد عبر بوابة الدورى الإنجليزي، فى الوقت الذى وقع أسامة جلال على عقد مبدئى للانتقال للأهلي، فى الوقت الذى تحاول إدارة الأهلى انهاء اتفاقها بشأن ضم اللاعب مع إدارة انبي.
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