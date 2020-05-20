شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة إفطار تجمع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، على التجمع على مائدة إفطار عقب الاجتماع المقرر له الرابعة عصر اليوم، الأربعاء، بمقر اللجنة الأولمبية فى هيئة استاد القاهرة الدولى، لمناقشة العديد من الملفات المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، والتى تحتاج إلى حسم سريع، بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.
ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضى المنتظرة، وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجيا 15 يونيو، ويسعى مجلس الأولمبية لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح.
ويضم جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العديد من الملفات هي:
1- النظر فى موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضى بصفه عامه ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى فى هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.
2- النظر فى عودة النشاط الرياضى للمنتخبات القومية والمؤهلين والجارى تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.
3- النظر فى موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . استعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي
4- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر فى أية أمور اخرى معطله
5- النظر فى موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصرى الكياك والكانوى ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.
6-عرض الأمور والاحتياطات الطبية التى ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنه الاولمبيه المصرية.
7- النظر فى موضوع ايقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بعد المستجدات التى حدثت فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال.
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