شكرا لقرائتكم خبر عن مائدة إفطار تجمع أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، على التجمع على مائدة إفطار عقب الاجتماع المقرر له الرابعة عصر اليوم، الأربعاء، بمقر اللجنة الأولمبية فى هيئة استاد القاهرة الدولى، لمناقشة العديد من الملفات المهمة والعالقة خلال الفترة الماضية، والتى تحتاج إلى حسم سريع، بجانب مناقشة قرارات الفترة القادمة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

ويهدف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لوضع التصورات المستقبلية المبكرة لعودة النشاط الرياضى المنتظرة، وفقا لقرارات رئيس الوزراء بعودة النشاط الرياضى تدريجيا 15 يونيو، ويسعى مجلس الأولمبية لتجهيز الخطط حتى لا يكون هناك تعطل فور إشارة العودة وتكون الرياضة المصرية على الطريق الصحيح.

ويضم جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العديد من الملفات هي:

1- النظر فى موضوع عودة ممارسة النشاط الرياضى بصفه عامه ومناقشة بعض تجارب البلاد الأخرى فى هذا الشأن والاجراءات الطبية والوقائية واجبة الاتباع وكيفية التنفيذ.

Advertisements

2- النظر فى عودة النشاط الرياضى للمنتخبات القومية والمؤهلين والجارى تأهيلهم للدورة الأولمبية والاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بهم واليات التنفيذ.

3- النظر فى موضوع تصنيف الهيئات العاملة للاتحادات الرياضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وكذا طلب بعض الاتحادات استعجال نشر نظمها الأساسية المعطلة منذ فترة وذلك للضرورة حتى يتسنى لتلك الاتحادات إجراء التصنيف واعتماده . استعدادا للدعوة للجمعيات العمومية العادية للعام الحالي

4- عرض كافة الأعمال الخاصة باللجنة الأولمبية المصرية المراد تنفيذها والنظر فى أية أمور اخرى معطله

5- النظر فى موضوع استقالة مجلس إدارة الاتحاد المصرى الكياك والكانوى ورفض اللجنه الأولمبية لهذه الاستقالة والبدائل.

6-عرض الأمور والاحتياطات الطبية التى ستراعى مستقبلا من خلال الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه باللجنة الأولمبية المصرية تحت إشراف الأستاذ الدكتور علاء مشرف المشرف العام على اللجنة الطبية للجنه الاولمبيه المصرية.

7- النظر فى موضوع ايقاف الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بعد المستجدات التى حدثت فى الاتحاد الدولى لرفع الأثقال.