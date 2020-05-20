شكرا لقرائتكم خبر عن حلول ودية بين المصرى والتوأم لإنهاء أزمة المستحقات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول بعض الوسطاء إيجاد حلول ودية للأزمة التى تفاقمت خلال الأيام الماضية بين حسام حسن المدير الفنى الأسبق للمصرى البورسعيدى وإدارة النادى الساحلى، بعدما قدم المدير الفنى شكوى باتحاد الكرة يطالب بقيمة شهر من راتبه كمتأخرات، وهو ما يساوى مليون جنيه، وهو ما دفع إدارة المصرى للتظلم فى الجبلاية ورفع دعوى مدنية ببورسعيد للحفاظ على حقوق النادى، مؤكدين أن المدير الفنى كان قد حصل على مقدم تعاقد شهرين من راتبه فى بداية تجديد التعاقد للعام الثالث على التوالى ثم رحل.

ويسعى وليد بدر المدير الإدارى لـالمصرى البورسعيدى سابقا فى جهاز حسام حسن لإيجاد حل وسط مع على الطرابيلى أمين صندوق النادى المصرى، والذى يرتبط بعلاقة قوية مع التوأم حسن منذ أن توليا قيادة الفريق .

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وأكد مصدر مسئول بالمصرى أن كافة الأطراف تسعى لإنهاء الأزمة فى أقرب وقت ممكن حفاظا على العلاقة القوية التى تجمعهما فى ظل حالة الحب بين حسام حسن وجماهير بورسعيد، إلا أنه عاد وأكد أن حسام حسن لم يقم بأى فعل ضد إدارة المصرى وأن الأخيرة تقابله نفس الشعور وأنها قامت برفع الدعوى حفاظا على حقوق النادى المادية خاصة وأن الجميع يعانى حاليا من عدم وجود السيولة المالية التى يقوم بها على الصرف على الموظفين واللاعبين فى ظل تجميد النشاط الكروى .

من ناحية أخرى، أجرى طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى مكالمة هاتفية بعبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق الساحلى من أجل معرفة تطورات أزمة القيد الموقعة على النادى من قبل الاتحاد الدولى، التى فرضها الأخير على خلفية أزمة الإيفوارى الشيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى وعدم تسديد للمستحقات المالية.

وأكد السقا للمدير الفنى أنه يتواصل بشكل دائم مع نصر عزام المحامى الدولى المكلف بإدارة الأزمة من جانب مجلس إدارة المصرى لحلها قبل فتح فترة القيد الصيفية المقبلة، حتى يتثنى للجهاز الفنى للفريق البورسعيدى التعاقد مع عدد من اللاعبين فى بعض المراكز.