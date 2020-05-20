بالصور.. ليفربول يعود للتدريبات تمهيدًا لاستئناف بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استأنف فريق ليفربول تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، للاستعداد مجددًا لعودة النشاط الرياضي في إنجلترا لموسم (2019 - 2020).

وشهد الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة بجانب العديد من الدوريات الكبرى توقف المنافسات الكروية نظرًا لتفشي فيروس وباء كورونا (كوفيد 19) في القارة العجوز.

وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، فإن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق كان من أول الحاضرين لمقر تدريبات الفريق في "ميلوود".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت يوم الإثنين الماضي، أن جميع الأندية العشرين صوتت بالإجماع بعودة التدريبات من جديد.

واتفقت أندية بريميرليج على العودة إلى التدريبات لكن بمجموعة صغيرة خلال هذا الأسبوع، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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وتصنف هذه المرحلة بأنها الخطوة الأولى نحو استئناف الدوري الإنجليزي من جديد بعد أن توقف النشاط منذ مارس الماضي.

ويعتبر ليفربول من أبرز الأندية التي ترغب في عودة المنافسات مجددًا نظرًا لاقتراب الفريق من تحقيق لقب الدوري الغائب عن ميدانه منذ 30 عامًا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي والذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام آرسنال، حيث مرّ من عمر المنافسات 29 جولة.

وتحتاج كتيبة المدرب الألماني كلوب إلى تحقيق ست نقاط خلال الجولات التسع المتبقية من أجل مواصلة الصعود لمنصات التتويج عقب الثلاثية من خلال تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وأخيرًا كأس العالم للأندية.