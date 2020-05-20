كاف: لا نية لتأجيل الكان.. ولدينا تصور لاستكمال التصفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عبد المنعم باه السكرتير العام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون ستقام في موعدها المحدد سابقاً، في شهر يناير من العام المقبل.

وخلال تصريحات لوكالة أفريقيا ميديا فوتبول نقلتها صحيفة "le 360" سبورت قال باه: "أمم أفريقيا ستقام في موعدها المحدد في شهري يناير وفبراير، وأي حديث عن التأجيل الآن غير متاح".

وأضاف: "السبب الوحيد الذي يدفعنا لاتخاذ قرار التأجيل هو استمرار تفشي فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري داخل القارة السمراء".

Advertisements

وعن إقامة بطولة الكان في الصيف قال: "لا يمكن إقامة البطولة في الصيف نظرا للظروف المناخية في الكاميرون خلال يونيو ويوليو 2021، وهو ما كان سببا في اتخاذ قرار قبل فترة بإقامة البطولة شتاء في الكاميرون خلال العام المقبل قبل ظهور فيروس "كورونا".

وأوضح السكرتير العام للكاف: "حتى هذه اللحظة لدينا تصور بإقامة البطولة الأفريقية في موعدها، وننتظر انحصار فيروس كورونا في الشهور المقبلة وانتهاء التدابير الاحترازية".

وبسؤاله عن استكمال المنافسات القارية الأخرى قال باه: "لا تزال أمامنا أربع جولات فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، ويمكننا إقامة مباراتين في كل شهر وهو ما يحتاج أربعة شهور، هي يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر خلال العام الحالي".