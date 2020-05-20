نهائي رادس.. المحكمة الرياضية تحدد موعد نظر شكوى الوداد ضد الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "الشروق" التونسية إن محكمة التحكيم الرياضي، حددت المواعيد الجديدة للنظر في الملفات المطروحة عليها بعد شهرين من التوقف بسبب جائحة كورونا، ومن بينها شكوي الوداد المغربي ضد الترجي التونسي.

وكان الوداد المغربي قد سبق وقدم شكوى ضد الترجي التونسي بسبب أحداث مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة التي أقيمت على ملعب رادس.

وقالت "الشروق" إن المحكمة الرياضية حددت التاسع والعشرين من مايو الجاري للنظر في شكوى الفريق المغربي.

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ونشرت تقارير صحفية مغربية أن ممثلي الدفاع عن الوداد دعموا ملف الشكوى بأحداث جديدة مرفقة بتسجيلات لمسؤولين من الترجي والكاف تتضمن سبا وتهديدا لمسؤولي الفريق المغربي.

كما تمت إضافة القرار الأخير بعدم الترخيص لملعب رادس باحتضان المباريات الدولية لافتقاره لشروط السلامة المنصوص وفقا لتعليمات الكاف.

جدير بالذكر أن الوداد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية وينتظر مواجهة الأهلي المصري، بينما خرج الترجي من دور ربع النهائي لصالح الزمالك الذي ينتظر مواجهة الرجاء المغربي.