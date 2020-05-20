ينتهي دوري هنا.. سيلفا يعلن نهاية مشواره مع مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي إلى نهاية مشواره في ملعب الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أنه بحاجة لخوض تحدِ آخر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد سيلفا مع سيتي بنهاية يونيو المقبل، وقد يوقع على عقد قصير المدى لاستكمال الموسم مع السيتزنز وفقا لما أقره الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعدما تغيرت الأوضاع بسبب جائحة كورونا.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر ايفنينج نيوز" قال سيلفا: " لقد كنت هنا منذ عشر سنوات وقد حققت ما أريد".

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وأضاف: "ينتهي دوري هنا، لكنني سأضع هذا النادي دائمًا في الاعتبار، منذ اللحظة الأولى عاملني الناس بشكل لا يصدق".

وأتم: "الآن عائلتي وأنا نحتاج إلى تحد آخر".

وسبق وأكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في يناير الماضي رحيل سيلفا عن ملعب الاتحاد بنهاية الموسم الجاري.

سيلفا انضم إلى صفوف مانشستر سيتي مطلع موسم 2010/2011 قادما من فالنسيا الإسباني، وشارك بقميص السكاي بلو في 424 مباارة في مختلف البطولات (سجل 74 هدفا وصنع 137 تمريرة ناجحة) كما تُوج مع الفريق السماوي بالعديد من البطولات المحلية أبرزهم لقب بريميرليج 4 مرات.