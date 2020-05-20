7 ملفات.. ماذا يفكر كلوب في مران العودة مع ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بعد توقف دام ما يقرب شهرين استأنف ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب تدريبات الفريق من جديد اسعدادًا لعودة المباريات والذي توقف في أعقاب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وضعية ليفربول في ترتيب الدوري مميزة، فعملاق الميرسيسايد استطاع أن يتمسك بقمة الدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم (2019 - 2020) بعد مرور 29 جولة من عمر المنافسات حيث يتصدر "الريدز" الترتيب بـ82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ليفربول وحلم تتويج الدوري الإنجليزي والذي لم يتحقق منذ ثلاثة عقود لا يفصله سوى ست نقاط من أصل 27 نقطة، وهو ما يجعل رفاق المدرب الألماني كلوب ومن معه النجم المصري محمد صلاح قريبًا من التتويج التاريخي.

لكن ومع اليوم الأول في تدريبات ليفربول منذ العودة من جديد استعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية سبعة ملفات تدور في ذهن كلوب:

- الأمان أولاً:

الملف الأول والمهم عند يورجن كلوب هو الحفاظ على الناحية الصحية للاعبين خلال الفترة المقبلة خاصة أن الفحوصات الطبية التي خاض لها الفريق تأكدت عدم وجود عينة إيجابية.

وتقول الصحيفة إن ليفربول سيخوض تدريبات فردية في مقر تدريبيه "ميلوود" لمدة أسبوعين، بجانب التدريب في مجموعات صغيرة وهذا ليس بالمعتاد.

- التواصل مع اللاعبين:

ما يعرف عن كلوب هو شهرته في التواصل مع اللاعبين خاصة عندما يعانق فريقه بعد المباريات.

في الفترة الماضية كان دائمًا ما يتم تسليط الضوء على ليفربول بشكل منتظم من خلال تواصل كلوب مع لاعبيه عبر الفيديو، إلا أن هذه الفرصة أصبحت متاحة للمدير الفني الألماني من جديد حيث سيكون الأمر وجهًا لوجه.

- وضع جديد:

وضع جديد سيكون على ليفربول التكيف عليه في المستقبل من خلال خوض المباريات إذا ما تم استئناف الموسم بدون الجماهير.

وما يميز ليفربول هو ملعبه "الآنفيلد" ومؤازرة جماهيره، وهذا ما علّق عليه كلوب :"نحن بالفعل نستعد ونرغب في التكيف مع المشهد الغريب للعب في ملعب آنفيلد بمدرجات فارغة".

- أزمة الإصابات:

ليفربول كان لديه مشكلة أساسية في الفترة الماضية ويتعلق الأمر من ناحية الإصابات الذي ضرب أبرز لاعبي الفريق في أوقات مهمة بالموسم.

الغياب الأبرز والمؤثر في صفوف ليفربول كان إصابة الحارس البرازيلي أليسون بيكر والذي يُعد أهم أوراق كلوب منذ الموسم الماضي.

غياب أليسون للإصابة في مباراة الإياب أمام أتلتيكو مدريد كلّف بطل أوروبا في النسخة الأخير الكثير بعد مشاركة الحارس البديل الإسباني أدريان.

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ليفربول بغياب أليسون فقد فرصة مواصلة الاحتفاظ باللقب الأوروبي بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل ثلاثة.

أما اللاعب الثاني والذي يدور عليه العديد من العلامات الاستفهام وهو شيردان شاكيري نجم منتخب سويسرا.

شاكيري لم يشارك مع ليفربول سوى في عشر مناسبات، وفي عام 2020 الحالي لم يلعب سوى دقيقة واحدة كانت في مباراة توتنهام.

وبحسب الصحيفة، فإن من المتوقع أن يغادر شاكيري في الصيف الحالي نظرًا لمشاركته القليلة مع ليفربول منذ أن تم التعاقد معه في الصيف قبل الماضي عندما تم استقدامه من صفوف ستوك سيتي.

- فرصة الشباب:

الفرصة متاحة أمام شباب ليفربول في حال حسم الفريق اللقب خلال الجولتين المقبلتين، حيث سيكون أمام البطل المرتقب سبع مباريات على النهاية.

وبالطبع سيكون الفرصة أمام شباب ليفربول خاصة أن كلوب دائمًا ما احتاج إليهم وتحديدًا في مباريات الكأس.

وهنا الحديث في حال حسم ليفربول اللقب على الثلاثي الشاب كورتيس جونز ونيكو ويليامز، وأخيرًا هارفي إليوت.

- مستقبل ليفربول:

الملف الأبرز عند كلوب وهو مستقبل الفريق وتحديدًا الصفقات خاصة بعد ارتباط أكثر من لاعب بالانتقال لليفر في الصيف المقبل ولعل أبرز الأسماء تيمو فيرنر الذي رفض كبار أندية القارة العجوز من أجل اللعب في صفوف ليفربول الأفضل في أوروبا على حد قوله.

الصحيفة أوضحت أن ليفربول غيّر من خططه بعض الشيء في أعقاب انتشار وباء فيروس كورونا، الأمر الذي أثر على الأمور المادية في النادي بجانب العديد من الأندية الأوروبية.

كلوب بدأ في محادثات مع إدارة النادي بالطبع للعودة في هذا الملف، والذي سيأخذ الكثير من وقت الألماني على حد قول الصحيفة.

- لحظة غائبة:

صحيح أن ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب لم يصل إلى نهائي بطولات الكأس في إنجلترا، لكن هناك لحظة أخرى منتظرة.

بالتأكيد أن كلوب والذي يتمتع بشعبية كبيرة في ليفربول يسعى لإعطاء المشجعين لحظة انتظروها منذ 30 عامًا وهو التتويج بلقب الدوري والذي من المحتمل أن لا يتمكن أنصار "الريدز" في الاحتفال باللقب مثلما كان في السابق نظرًا للوضع الصحي في البلاد.