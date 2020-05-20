تقارير: أزارو قد يجد نفسه بلا عمل.. ومطالب الأهلي تعيق بيعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية إن وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي "غير مرغوب فيه" داخل القلعة الحمراء، لافتة إلى أن المطالب المالية الباهظة هي التي تعيق بيعه إلى نادٍ آخر.

وأكدت صحيفة "le 360" سبورت المغربية (في نسختها الفرنسية) أن مستقبل أزارو يسير في طريق مسدود، خاصة بعدما تراجع الاتفاق عن فكرة ضمه بسبب مطالبات الأهلي بالحصول على مبلغ 3 ملايين دولار للموافقة على بيعه.

وأضافت الصحيفة أن مغالاة الأهلي في المقابل المادي تضعف همة اي نادٍ يرغب في شراء اللاعب، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعشيها العالم خلال الفترة الحالية بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

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ولفتت "le 360" إلى أن اللاعب سيضطر للعودة إلى ناديه المصري عقب نهاية فترة إعارته في صفوف الاتفاق (6 أشهر)، في الوقت ذاته فإن المدير الفني للفريق الأحمر رينيه فايلر أكد في أكثر من مناسبة أن اللاعب المغربي ليس ضمن خططه المستقبلية.

كما أكدت "le 360" إلى أن الأهلي لن ينوي بيعه إلى الزمالك منافسه الأبدي، مضيفة أن أزارو قد يجد نفسه بلا نادٍ بعد نهاية إعارته في صفوف الاتفاق.

وأتمت الصحيفة قائلة إن الشئ الوحيد الذي قد يُجبر الأهلي على بيع أزارو هو راتبه الذي سيضطر لدفعه -وفقا للوائح فيفا- حتى ولو لم يلعب.