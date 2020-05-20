"حالة واحدة".. هل ينتقل بنشرقي للدوري التركي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

زعمت تقارير صحفية تركية، أن نادي طرابزون سبور مستعد للتعاقد مع الدولي المغربي أشرف بنشرقي مهاجم نادي الزمالك في حالة واحدة.

وبحسب صحيفة "ajansspor" التركية، فإن نادي طرابزون سبور لن يدخل في مفاوضات مع بنشرقي إلا في حال رحيل المهاجم النيجيري أنتوني نواكيم.

وأوضحت الصحيفة أن بنشرقي ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الماضية لعل أبرزهم بوردو ومونبلييه الفرنسيين بجانب ستاندرد لييج.

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بنشرقي لديه عقد مع الزمالك يربطه بالقلعة البيضاء حتى صيف 2022، حيث انتقل مهاجم "أسود الأطلس" للأبيض منذ الصيف الماضي قادمًا من الهلال السعودي.

أرقام بنشرقي في موسمه الأول مع الزمالك تُعد مميزة حيث استطاع الدولي المغربي أن يشارك في 21 مباراة بجميع المسابقات ليسجل تسعة أهداف ويصنع خمس تمريرات حاسمة.

وعلى صعيد البطولات، فنجح بنشرقي أن يحقق ثلاث بطولات مع الزمالك حتى الآن بواقع بطولة كأس مصر بالفوز على بيراميدز ثم التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي والسوبر المصري على حساب الغريم التقليدي الأهلي.