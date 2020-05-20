الزمالك يستهدف التعاقد مع مهاجم أورلاندو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية من جنوب أفريقيا، أن نادي الزمالك أبدى رغبة في التعاقد مع المهاجم الزامبي جاستن شونجا لاعب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

صحيفة "citizen" الجنوب أفريقية، ذكرت أن عملاق مصر نادي الزمالك لديه رغبة في التعاقد مع شانوجا والذي يمتلك سجلاً دوليًا رفقة منتخب بلاده.

شانوجا ليس ضمن اهتمامات الزمالك فقط بل دخل اللاعب الزامبي ضمن أهداف نادي ريمس الفرنسي بجانب نادٍ آخر من فرنسا دون أن تكشف الصحيفة عن اسم الفريق الثاني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن شانوجا كان تحت مراقبة نادي ريمس إلا أن الاهتمام بضم اللاعب الشاب تراجع بعض الشيء نظرًا لقلة ظهوره خلال هذا الموسم.

وتشير أرقام شانوجا خلال هذا الموسم إلى أنه شارك في 11 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وشارك صاحب الـ23 عامًا مع أورلاندو منذ موسم (2017 - 2018) في 77 مباراة سجل من خلالها 16 هدفًا وصنع مثلهم.

أما على صعيد المنتخبات، فلعب شانوجا مع منتخب زامبيا منذ عام 2017 في 15 مباراة دولية سجل من خلالهم سبعة أهداف.