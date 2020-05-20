النهائي قد يقام في مصر.. تقارير تكشف مقترحًا جديدًا لاستكمال دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يناقش مقترحًا جديدًا لاستئناف بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيتم عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للكاف في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لاتخاذ قرار نهائي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية فإن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي يضم كلا من (الأهلي المصري والوداد المغربي)، (الزمالك والرجاء المغربي) قد يتم إقامته على 4 مباريات في بلد واحد لتفادي تعقيدات الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وأضافت الصحيفة، أن هذا المقترح من شأنه تحقيق التنافس العادل وتكافؤ الفرص بين الفرق، لافتة إلى أنه في حالة وصول الوداد والرجاء إلى النهائي أو الزمالك والأهلي فإن مباراة النهائي ستقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء أو ملعب ستاد القاهرة بعد الاتفاق بين الأطراف المعنية.

جدير بالذكر أن كاف كان قد قرر في مارس الماضي، استضافة ملعب "جابوما" بالكاميرون لنهائي دوري أبطال أفريقيا، وتحوم الشكوك حول إمكانية السفر إلى الكاميرون بعد تفشي الوباء في الدولة وإعلان إلغاء البطولات المحلية هناك.