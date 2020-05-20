فرنسا تلغي جوائز الأفضل في الموسم الكروي خلال العام الحالي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم الفرنسية اليوم الأربعاء، إلغاء الحفل الخاص باختيارات اللاعبين الأفضل في الموسم الكروي خلال العام الحالي، والذي لم تستكمل فعالياته بسبب تداعيات

وأكدت الرابطة، أنه تقديراً للوضع الراهن، تم إلغاء كافة الجوائز الفردية الخاصة بدوري الدرجة الأولى والثانية واختيارات الأفضل من بين لاعبي الكرة النسائية، كذلك محترفي فرنسا في الدوريات الأخرى.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي، بالرغم من عدم استئناف منافسات الموسم الرياضي. فعالياته بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وأكدت الرابطة، أنه تقديراً للوضع الراهن، تم إلغاء كافة الجوائز الفردية الخاصة بدوري الدرجة الأولى والثانية واختيارات الأفضل من بين لاعبي الكرة النسائية، كذلك محترفي فرنسا في الدوريات الأخرى.وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي بشكل رسمي، بالرغم من عدم استئناف منافسات الموسم الرياضي.

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