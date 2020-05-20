البرازيل تلمح إلى استئناف النشاط الكروي أواخر يونيو

ألمح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إلى إمكانية استئناف النشاط الكروي مجدداً أواخر يونيو المقبل بعد فترة التوقف الماضية جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد اتحاد اللعبة، أن الأندية بدأت بالفعل في العودة إلى التدريبات من مقراتها بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة خلال الأيام القليلة الماضية في البرازيل.

وأشار الاتحاد البرازيلي، أن منافسات الموسم الرياضي الحالي في البلاد في حال إقامتها في يونيو، فإنها قد تمتد إلى العام المقبل، والأمر المؤكد أن المنافسات ستتم وسط غياب جماهيري تام وتشديدات وقائية صارمة على المتواجدين داخل الاستاد.

وواصل، نأمل من الحكومة البرازيلية أن تتفهم الوضع وتعطي للجهات المعنية بإدارة بعد اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة خلال الأيام القليلة الماضية في البرازيل.وأشار الاتحاد البرازيلي، أن منافسات الموسم الرياضي الحالي في البلاد في حال إقامتها في يونيو، فإنها قد تمتد إلى العام المقبل، والأمر المؤكد أن المنافسات ستتم وسط غياب جماهيري تام وتشديدات وقائية صارمة على المتواجدين داخل الاستاد.وواصل، نأمل من الحكومة البرازيلية أن تتفهم الوضع وتعطي للجهات المعنية بإدارة الرياضة باستئناف النشاط الكروي لعودة الحياة بشكل تدريجي.



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