أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بمركز حراسة المرمى على صعيد المنتخب الأول وعدد من الأندية بالدوري.
وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية، الكرة المصرية الآن لديها
وأضاف، بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلينا الفترات الماضية، بسبب اختيار أسماء بعينها للانضمام إلى المنتخب إلى أن هذا الأمر ألقى بظلاله الإيجابية الآن على الكرة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب حراس المنتخب السابق : مصر لا تعاني من أزمة حالياً في هذا المركز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.