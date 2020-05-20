مدرب حراس المنتخب السابق : مصر لا تعاني من أزمة حالياً في هذا المركز

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بمركز حراسة المرمى على صعيد المنتخب الأول وعدد من الأندية بالدوري.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية، الكرة المصرية الآن لديها

وفرة من الحراس وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس الأهلي الذي أصبح الآن حارس المنتخب الأول، إضافة إلى محمد أبو جبل حارس الزمالك، وعدد من الأسماء الأخرى مثل الهاني سليمان حارس الاتحاد السكندري ، ومحمود جاد حارس إنبي.وأضاف، بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلينا الفترات الماضية، بسبب اختيار أسماء بعينها للانضمام إلى المنتخب إلى أن هذا الأمر ألقى بظلاله الإيجابية الآن على الكرة المصرية.