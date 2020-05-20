الطائرة يدرس إلزام الأندية بإبرام عقود عمل للمدربين

تدرس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي إلزام الأندية أعضاء الجمعية العمومية بإبرام عقود عمل للمدربين خلال الفترة المقبلة وعدم السماح لأي نادي بتعيين مدربين بدون عقود . عقود عمل للمدربين خلال الفترة المقبلة وعدم السماح لأي نادي بتعيين مدربين بدون عقود . وكانت الفترة الماضية قد شهدت بعض الأزمات بالنسبة للمدربين الذين يعملون بدون عقود عمل بعدما استغنت عنهم الأندية بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.



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