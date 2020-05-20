رسميا .. اعتماد البطولة العربية للكرة الطائرة للشواطىء كبطولة دولية

اعتمد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) البطولة العربية للشواطيء كبطولة دولية رسميا ضمن المستوى (star1) وتسجيل اللاعبين المشاركين فيها ضمن التصنيف الدولي للاعبي الكرة الطائرة الشاطئية . من جانبه وجه الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة خالص شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي البرازيلي الدكتور آري جراسا على موافقة الاتحاد الدولي للطلب الذي تقدم به الاتحاد العربي لاعتماد البطولة الشاطئية ضمن التصنيف الدولي .

وقال ال خليفة في بيانا رسمي أن اعتماد البطولة يشكل نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد والكرة الطائرة العربية بشكل عام والكرة الشاطئية بشكل خاص.

وجاء نص البيان كالتالي: " لقد تقدم الاتحاد العربي بطلب رسمي لدى الاتحاد الدولي لاعتماد البطولة العربية الشاطئية للرجال والسيدات في التصنيف الدولي (star 1) وحظي الطلب بالموافقة، حيث انطلقت بطولة الرجال لأول مرة في عام 1991 والسيدات في 2001 بمشاركة فريقين من كل دولة وأكثر، ومنذ ذلك الوقت فإن البطولة تشكل واحدة من أهم البطولات الشاطئية على مستوى المنطقة، وتعتمد خلالها الملاعب والفنادق وكافة المرافق من قبل لجنة تفتيش خاصة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، ويحصل فيها اصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية، بالإضافة إلى قوة المنافسة فيها، وهو ما يجعلها بطولة ذات مستوى عال ويؤهلها للحصول على الاعتماد الدولي..".

البطولة الشاطئية ضمن التصنيف الدولي .وقال ال خليفة في بيانا رسمي أن اعتماد البطولة يشكل نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد والكرة الطائرة العربية بشكل عام والكرة الشاطئية بشكل خاص.وجاء نص البيان كالتالي: " لقد تقدم الاتحاد العربي بطلب رسمي لدى الاتحاد الدولي لاعتماد البطولة العربية الشاطئية للرجال والسيدات في التصنيف الدولي (star 1) وحظي الطلب بالموافقة، حيث انطلقت بطولة الرجال لأول مرة في عام 1991 والسيدات في 2001 بمشاركة فريقين من كل دولة وأكثر، ومنذ ذلك الوقت فإن البطولة تشكل واحدة من أهم البطولات الشاطئية على مستوى المنطقة، وتعتمد خلالها الملاعب والفنادق وكافة المرافق من قبل لجنة تفتيش خاصة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، ويحصل فيها اصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية، بالإضافة إلى قوة المنافسة فيها، وهو ما يجعلها بطولة ذات مستوى عال ويؤهلها للحصول على الاعتماد الدولي..".

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