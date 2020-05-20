قال نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن فترة الانتقالات المقبلة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في حركة اللاعبين بين الأندية بسبب الوضع الصحي الراهن.
ونقلت تقارير إنجليزية، اليوم الأربعاء تصريحات مسئول التسويق بالنادي الألماني،
وتوقع مسئول دورتموند أن تكون فترة الانتقالات المقبلة، أطول من المدة المعتاد عليها في الأعوام السابقة.
ولو يوضح الندي الألماني موقفه المادي من بيع لاعبه جادون سانشو الذي سبق وأن حدد له قيمة 120 مليون جنيه أسترليني.
كانت هذه تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند : الميركاتو المقبل سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في انتقالات اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.