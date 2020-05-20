بوروسيا دورتموند : الميركاتو المقبل سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في انتقالات اللاعبين

قال نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن فترة الانتقالات المقبلة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في حركة اللاعبين بين الأندية بسبب الوضع الصحي الراهن.

ونقلت تقارير إنجليزية، اليوم الأربعاء تصريحات مسئول التسويق بالنادي الألماني،

التي أكد فيها أن كافة الأندية في أوروبا أصبحت تعاني الآن من أزمات مالية، وعليهم أن لا يتمسكوا بالمبالغ الطائلة عند عرض أي لاعب للبيع مراعاة للظرف الحالي.وتوقع مسئول دورتموند أن تكون فترة الانتقالات المقبلة، أطول من المدة المعتاد عليها في الأعوام السابقة.ولو يوضح الندي الألماني موقفه المادي من بيع لاعبه جادون سانشو الذي سبق وأن حدد له قيمة 120 مليون جنيه أسترليني.