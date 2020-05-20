رياضة | حقيقة انتقال معلول إلى الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة انتقال معلول إلى الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن وصول عروض خليجية لضم ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول، في انتقالات الصيف المقبل.

وأوضح مسئولو النادي الأهلي حقيقة هذه الأنباء، التي أفادت بوصول عرضاً رسمياً من نادي الهلال السعودي.

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وأشار أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية إلى أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عروض لـ”معلول” خلال الفترة الحالية.

وأبدى الجهاز الفني للأهلي تمسكه ببقاء معلول مع الفريق في الموسم المقبل، وعدم التفريط فيه مهما كانت الاغراءات المادية، حيث أنه من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها فايلر مدرب الفريق.

يشار إلى أن هناك تقارير صحفية تونسية قد ذكرت أن علي معلول تلقى عرضا من نادي الهلال السعودي لضمه في الصيف وهو الأمر الذي نفاه مدير التعاقدات جملة وتفصيلا.