رياضة | حقيقة انتقال معلول إلى الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة انتقال معلول إلى الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية عن وصول عروض خليجية لضم ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول، في انتقالات الصيف المقبل.
وأوضح مسئولو النادي الأهلي حقيقة هذه الأنباء، التي أفادت بوصول عرضاً رسمياً من نادي الهلال السعودي.
وأشار أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية إلى أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، مؤكدا أن النادي لم يتلق أي عروض لـ”معلول” خلال الفترة الحالية.
وأبدى الجهاز الفني للأهلي تمسكه ببقاء معلول مع الفريق في الموسم المقبل، وعدم التفريط فيه مهما كانت الاغراءات المادية، حيث أنه من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها فايلر مدرب الفريق.
يشار إلى أن هناك تقارير صحفية تونسية قد ذكرت أن علي معلول تلقى عرضا من نادي الهلال السعودي لضمه في الصيف وهو الأمر الذي نفاه مدير التعاقدات جملة وتفصيلا.