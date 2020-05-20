رياضة | الأهلي يهنئ رامي ربيعة بعيد ميلاده

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يهنئ رامي ربيعة بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص النادي الأهلي على الاحتفال بعيد ميلاد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي أتم عامه السابع والعشرين.

حسابات النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشرت تهنئة لمدافع الفريق وكتبت فيها :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا رامي ربيعة، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

وشارك رامي ربيعة مع الأهلي هذا الموسم في ١٣ مباراة بالدوري، لم يسجل خلالهم أو يصنع أي هدف، كما خاض ٨ مباريات في بطولة دوري أفريقيا والتي تأهل فيها الفريق الأحمر للدور نصف النهائي.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر فق الفترة الحالية كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا.

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ومن جانب آخر توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين.

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جاء ذلك القرار لقرب انتهاء عقد مروان محسن مع الفريق الأحمر نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وكان مروان محسن قد وقع مع النادي الأهلي على عقود انتقاله للقلعة الحمراء لمدة 5 سنوات، قادما من صفوف الإسماعيلي عام 2016.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي على ذلك الإجراء، بناء على توصية السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه، لحاجة الفريق لجهوده.

ويعاني مروان محسن من حالة عدم التوفيق في كثير من المباريات، لكن فايلر يرى أنه مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرص لباقي عناصر الفريق.

ومن المقرر أن يحصل الدولي مروان محسن على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول، و8 مليون جنيه في الموسم الثاني.

وكان الأهلي قد تمكن خلال الفترة الماضية من تجديد وتعديل عقد أكثر من لاعب من نجوم القوام الأساسي وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وجونيور أجاي ووليد سليمان.