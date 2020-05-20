رياضة | نجم الزمالك يرفض العروض الخارجية من أجل الاستمرار مع الأبيض

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يرفض العروض الخارجية من أجل الاستمرار مع الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر واحد من نجوم نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية على مستقبله مع الفريق في الفترة القادمة وموقفه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر محمد عبد الغني نجم دفاع نادي الزمالك عدم الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري ورفض كل العروض المقدمة له لضمه في الصيف.

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كما أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء أنه يرغب في استمرار محمد عبد الغني في الفريق ورفض فكرة رحيله نهائيا نظرا لحاجة الفريق لخدماته في مركز الدفاع في الموسم القادم.

ويعلم محمد عبد الغني أن مستقبله الأفضل أن يستمر مع صفوف نادي الزمالك في الموسم القادم خاصة أنه يحصل على فرصة مشاركة أساسية مع الفريق الأبيض.

وتلقى محمد عبد الغني العديد من العروض في الفترة الماضية لضمه في الصيف أبرزها من نادي بيراميدز وبعض العروض الخليجية الضخمه لضمه ولكن نادي الزمالك رفض كل هذه العروض.