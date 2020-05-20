رياضة | جيرالدو يرفض الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرالدو يرفض الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المفاوضات أمام الأندية المحلية للرحيل إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب المارد الأحمر، مفاوضات من جانب بعض الأندية للحصول على توقيعه، إلا أنه رفض الدخول في أي مناقشات مع الأندية المصرية.

وتمسك جيرالدو، بالرحيل عن الدوري المصري سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، متجهًا للدوريات الخليجية أو اللعب في الدوري البرازيلي.

وخرج جيرالدو دا كوستا، من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي رحب برحيله مع نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم الاقتناع بامكانياته الفنية.