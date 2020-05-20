رياضة | بايرن ميونيخ يضع خطته لخطف ساني من السيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يضع خطته لخطف ساني من السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع نادي بايرن ميونيخ الالماني خطته من اجل التعاقد مع ليروي ساني لاعب فريق مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء، أن فريق بايرن ميونخ الألماني، يعتزم منح القميص رقم 10 إلى لاعب مانشستر سيتي، ليروي ساني، خلال محاولاته المستمرة للتعاقد مع اللاعب.

كان بايرن تقدم بعروض لساني من قبل، ولكن مانشستر سيتي رفضها حيث كان الفريق الإنجليزي يريد الإبقاء على اللاعب.

Advertisements

وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، نقلاً عن بيلد الألمانية، أن بايرن قدم القميص رقم 10 للاعب لارتدائه كجزء من الصفقة لإقناعه بالعودة لـ"البوندسليغا".

ويرتدي القميص رقم 10 حالياً البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة، والذي قدم مستويات جيدة مع بايرن، ولكن لا يوجد رغبة لدى النادي الألماني في التعاقد مع اللاعب بشكل دائم.

وارتدى ساني دائماً القميص رقم 19 منذ ظهوره مع الفريق الأول بشالكه، ثم ارتدى نفس الرقم مع مانشستر سيتي والمنتخب الألماني.