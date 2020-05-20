رياضة | تفاصيل عقد مروان محسن الجديد مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد مروان محسن الجديد مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد عقده لمدة موسمين جديدين.

جاء ذلك القرار لقرب انتهاء عقد مروان محسن مع الفريق الأحمر نهاية الموسم المقبل 2020-2021.

وكان مروان محسن قد وقع مع النادي الأهلي على عقود انتقاله للقلعة الحمراء لمدة 5 سنوات، قادما من صفوف الإسماعيلي عام 2016.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي على ذلك الإجراء، بناء على توصية السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق بضرورة تجديد عقده والإبقاء عليه، لحاجة الفريق لجهوده.

ويعاني مروان محسن من حالة عدم التوفيق في كثير من المباريات، لكن فايلر يرى أنه مهاجم قوي وتحركاته مُفيدة للفريق ويصنع فرص لباقي عناصر الفريق.

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ومن المقرر أن يحصل الدولي مروان محسن على 7 ملايين جنيه في الموسم الأول، و8 مليون جنيه في الموسم الثاني.

وكان الأهلي قد تمكن خلال الفترة الماضية من تجديد وتعديل عقد أكثر من لاعب من نجوم القوام الأساسي وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وجونيور أجاي ووليد سليمان.

وقرر الثنائي أحمد فتحي وشريف اكرامي والذي تنتهي عقودهما مع الأهلي نهاية الموسم الجاري، الرحيل عن صفوف الفريق في انتقالات الصيف المقبل، حيث وقع فتحي لبيراميدز فيما يقترب اكرامي هو الأخر من التوقيع لنفس الفريق.

يشار إلى أن فايلر قام بفرض برنامجا بدنيا على اللاعبين من منازلهم، حيث يرسل المدرب السويسري، برنامجا تدريبيا للاعبى الفريق عبر الواتس أب، يؤدونه خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على لياقتهم البدنية ومنحهم الحد الأدنى من الاستعداد البدني قبل استئناف تدريبات الفريق.

ووضع فايلر بالتنسيق مع مدرب الأحمال برنامجا خاصا للاعبين تضمن إلزامهم بأداء تدريبات البطن والظهر بانتظام، فضلا عن المواظبة على الجرى فى المنزل أو فى الشارع.