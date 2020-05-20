رياضة | مانشستر يونايتد يعود للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يعود للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود لاعبو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي للتدريب، اليوم الأربعاء، حيث تواصل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تصعيد استعداداتها لاستئناف الدوري الشهر المقبل.

عادت أغلب الأندية إلى التدريب أمس الثلاثاء، في مجموعات صغيرة، مع مراعاة محاذير التباعد الاجتماعي، حيث خضع كل اللاعبين والمسؤولين لفحوص فيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.

ومع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم، يحتل مانشستر يونايتد، الذي يدربه أولي جونار سولشار، المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وحالياً يخضع 6 أشخاص من ثلاثة أندية، من بينهم لاعبون ومسؤولون للعزل الذاتي لمدة 9 أيام، بعدما جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية لفيروس كورونا.

وأكد بيرنلي أمس الثلاثاء أن مساعد المدرب إيان وان من بين هؤلاء الذين جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، رغم أنه لا تظهر عليهم أي أعراض.

وذكر واتفورد أن لاعبا واحدا ومسؤولين اثنين يعزلون أنفسهم بعد أن جاءت نتائج فحوصهم إيجابية.