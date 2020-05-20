رياضة | فريق إيطالي يقطع الطريق على الأهلي في صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فريق إيطالي يقطع الطريق على الأهلي في صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الأهلي منافسة قوية وصعبة في صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ويحاول النادي الأهلي منذ فترة شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد تاون عقب انتهاء إعارته مع الفريق الأحمر في نهاية الموسم الجاري.

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ولكن يعطل رمضان صبحي حاليا مفاوضات الأهلي لشراء عقده لأنه ينتظر وصول عرض من نادي أودينيزي الإيطالي للتعاقد مع في الصيف القادم.

وكان نادي أودينيز قد أظهر اهتمام بالتعاقد مع رمضان صبحي منذ فترة ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وحدوث العديد من الأزمات في كل الأندية حول العالم.

وفي حالة لم يصل عرض رسمي خلال الفترة القادمة من نادي أودينيزي لضم رمضان صبحي سيكون النادي الأهلي هو الأقرب بشكل كبير جدا لضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة وشراء عقده بشكل نهائي.