رياضة | مفاجأة.. كارتيرون يقرر طرد نجم الفريق

استقر مسئولو نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية رحيل واحد من نجوم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقرر مسئولو القلعة البيضاء الاستغناء عن خدمات كريم بامبو نجم الفريق في نهاية الموسم الجاري.

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ووافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على فكرة رحيل بامبو في الصيف نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وأكد الزمالك أنه يرفض فكرة رحيل كريم بامبو في الصيف القادم على سبيل الإعارة وأنه لن يوافق إلا على بيعه بشكل نهائي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كريم بامبو في الصيف القادم في حالة رحيله عن الزمالك أبرزها نادي الانتاج الحربي ونادي سموحة ونادي مصر المقاصة.