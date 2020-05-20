رياضة | الأهلي يحسم مصير علي معلول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير علي معلول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جهاز الكرة بالنادي الأهلي موقفه من استمرار الظهير الأيسر التونسي الدولي علي معلول، خلال الفترة المقبلة.

جهاز الكرة أبدى عدم رغبته في التفريط في اللاعب، مؤكدا تمسكه الشديد بالتونسي علي معلول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

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وكانت ترددت أنباء بشأن رغبة بعض الأندية في الدوري السعودى بالحصول على خدماته، وهو ما قوبل بالرفض من مجلس إدارة الأهلي.

الأهلي يتمسك باللاعب نظرا لأهميته وتواجده ضمن العناصر الأساسية التى يعتمد عليها السويسري رينيه فايلر، في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد مجلس الإدارة على عدم التفكير في رحيله مهما كانت الإغراءات المادية المقدمة.