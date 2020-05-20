رياضة | الزمالك يفاوض حسام حسن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاوض حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات من جديد للحصول على خدمات حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الزمالك قد سبق له وأبدى اهتمامه لضم مهاجم سموحة، في أكثر من مناسبة سابقة.

وقام الزمالك بمحادثة وكيل اللاعب، قبل أن يتقدم بعرض رسمى إلى النادي السكندري لضم حسام حسن.

جاء ذلك الاهتمام بناء رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع بديل لمصطفى محمد، مهاجم الفريق الأساسي، خاصة بسبب الصعوبة الكبيرة التي تواجه القلعة البيضاء في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بسبب وجود تكدس فى قائمة الأجانب.