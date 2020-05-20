الامارات | الفتوة والوثبة يقصان شريط عودة الدوري السوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوة والوثبة يقصان شريط عودة الدوري السوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقص لقاء فريقي الفتوة والوثبة، في الرابعة من عصر يوم 28 مايو الجاري، أولى مباريات عودة انطلاقة الدوري السوري لكرة القدم، بعد أن أعلن الاتحاد السوري أخيراً عن الجدول الرسمي ومواعيد مباريات الجولة الرابعة من مرحلة إياب البطولة، والتي تأتي عقب توقف دام 79 يوماً بسبب الإجراءات الاحترازية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويستضيف استاد ملعب الفيحاء في دمشق لقاء الوثبة والفتوة، على أن تتبع هذه المباراة وفي الرابعة من عصر اليوم التالي، بباقي مباريات الجولة، التي ستجمع النواعير مع حطين، وجبلة مع الطليعة، والكرامة مع الساحل، والاتحاد مع الشرطة، والوحدة مع الجزيرة، وتشرين المتصدر مع الجيش.

وأكد الاتحاد السوري، أن استكمال الدوري سيكون دون جمهور، مع السماح لكل فريق بإجراء خمسة تبديلات، وأن تواجد الإعلاميين والكوادر الإدارية للأندية سيقتصر فقط على المدرجات مع الحرص على تحقيق التباعد الاجتماعي فيما بينهم.

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كما شدد الاتحاد السوري على أهمية اقتصار حضور كل فريق إلى المباراة على 15 شخصاً يستثنى منهم الجهازين الإداري والفني والإعلاميين.

ويتصدر فريق نادي تشرين الساحلي، صدارة الدوري السوري الممتاز بعد مضي 16 جولة، وبرصيد 39 نقطة، فيما يحتل الوثبة الحمصي المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبفارق الثلاثة نقاط عن كل من الجيش الدمشقي وحطين الساحلي المتشاركين الرصيد ذاته من النقاط والمركز الثالث، ويتشارك الوحدة الدمشقي والاتحاد الحلبي المركز الخامس برصيد 26 نقطة لكل منهما، وتواصل الشراكة فرض نفسها وانما على صعيد رصيد 22 نقطة التي يتساوى بها فريقي الكرامة الحمصي وشرطة العاصمة، وتتنافس ستة فرق للابتعاد عن شبح الهبوط إلى الدرجة الأولى، بدايةً من الطليعة صاحب المركز التاسع ورصيد 19 نقطة، متبوعاً بالنواعير والفتوة صاحبي رصيدي 15 و12 نقطة على التوالي، ومن ثم جبلة الساحلي صاحب المركز ما قبل الأخير برصيد تسع نقاط، والجزيرة متذيل الترتيب وصاحب المركز 14 برصيد خمس نقاط.

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