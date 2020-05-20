شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يحتفى بعودة رونالدو إلى تدريبات يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرز الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” عودة الدولى البرتغالى كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى إلى التدريبات تمهيدًا لاستئناف الكالتشيو.

ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، صورًا لرونالدو عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، عقب انتهاء تدريبات يوفنتوس، وعلق: “انتهت الإجازة، إنه يوم العودة إلى التدريبات”.

وعاد رونالدو للمشاركة في تدريبات يوفنتوس من جديد بعد انتهاء فترة الحجر الصحى التي التزم بها بعد عودته من البرتغال لاستئناف الدورى الإيطالى الممتاز.