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إيطاليا ستقرر مصير عودة الدوري في 28 مايو

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

قال وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا يوم الثلاثاء إن الحكومة ستقرر في 28 مايو الحالي إمكانية استئناف دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم وموعد استئنافه.

وتوقف في التاسع من مارس الماضي وتأمل الأندية في العودة للنشاط منتصف الشهر المقبل لكنها لا تزال في انتظار موافقة الحكومة.

وقال سبادافورا لمحطة راي التلفزيونية الرسمية الإيطالية إنه حدد موعدا مع مسؤولي الاتحاد المحلي لكرة القدم ورابطة الدوري الأسبوع المقبل.


وأضاف: ”أعتقد أنه سيكون لدينا كافة المعلومات والبيانات التي نحتاجها لاتخاذ قرار بشأن استئناف النشاط وموعد ذلك. سنعرف في 28 مايو الحالي ما إذا كان الدوري سيستأنف“.

وقال سبادافورا في وقت سابق يوم‭ ‬الثلاثاء لوكالة الأنباء الإيطالية إن استئناف البطولة يتوقف على تقدم منحنى العدوى بفيروس .

وأضاف: ”في حال انخفاض منحنى العدوى يمكنا التأكد من الموعد المتوقع لاستئناف الدوري لكن علينا أن نصل إلى هذا الهدف تدريجيا ونتحرك بحذر ومسؤولية“.

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وصوتت أندية الدوري الإيطالي في وقت سابق من الشهر الحالي على استئناف النشاط في 13 يونيو المقبل لكن الحكومة مددت منذ ذلك الحين حظرها للأحداث حتى 14 يونيو .

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