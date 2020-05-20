شكرا لقرائتكم ناشئو دجلة يدعمون مدربهم بفيديو جماعى بعد إصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص لاعبو فريق وادى دجلة مواليد 2005 على دعم علاء عبده، المدير الفنى للفريق، ومنتخب منطقة القاهرة، الذى إصيب مؤخرًا بفيرس كورونا، حيث حرصت اللاعبين على توجيه رسالة دعم لمدربهم من أجل الشد من أزره للتغلب على المرض المستجد ، علاء عبده الذى يتراح عمره ما بين الـ 35 و37 عامًا، أعلن إصابته بفيرس كورونا، قائلاً: "الحمد لله فى السراء والضراء، تمت اصابتى بفيرس كورونا، اسألكم الدعاء، واللي زعلان منى فى حاجة ياريت يسامحنى، الحمد لله".

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وتُعد إصابة علاء عبده المدير الفني بوادي دجلة ، هى الثانية بين الرياضيين، حيث سبق وأصيب مدرب حراس مرمى بدر الذى يبلغ من العمر 59 عامًا بفيروس كورونا قبل أن تتدهور صحته ويدخل العزل الصحي، ثم فارق عالمنا، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، ويشفى جميع مرضانا.

وكان محمد عبده لاعبًا فى مركز شباب إيتاي البارود، وعمل مدربًا فى قطاع الناشئين ثم الفريق الأول، ثم عمل لفترة فى أحد الأندية السعودية، قبل أن يتولى مهمة تدريب حراس فريق نادي بدر.