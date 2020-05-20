شكرا لقرائتكم نجوم الأهلى يهنئون رامى ربيعة بعيد ميلاده الـ27 عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص نجوم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على تهنئة رامى ربيعة مدافع الفريق بعيد ميلاده الـ 27 حيث إنه من مواليد 20 مايو 1993، وانضم إلى ناشئى القلعة الحمراء، حيث اكتشفه عبد العزيز عبد الشافي عندما تولى تدريب الأهلي في موسم 2009/2010، وخلال مسيرته الاحترافية لم يلعب ربيعه سوى لناديين فقط هما الأهلى، وسبورتينج البرتغالى قبل أن ينهي مشواره الاحترافي ويعود للقلعة الحمراء من جديد.

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