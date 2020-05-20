الأهلى يعلن بقاء على معلول وتمسك فايلر بجميع العناصر الأساسية

وفي هذا الشأن ، قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي أن النادي لم يتلقي عروضاً من الهلال السعودي مثلما تردد مؤخراً ، موضحاً أن على معلول ليس للبيع ولن يُفرّط فيه النادي حالياً كونه عنصر أساسي فيب كتيبة رينيه فايلر.

وشدد أمير توفيق على أن معلول مُستمر مع الأهلي وليس صحيحاً أن النادي تلقي عرضاً رسمياً من الهلال لضم الدولي التونسي ، موضحاً أن النادي لم يتلقي عرضاً من نظيره السعودي ولا توجد نية في الإستغناء عن خدمات اللاعب حالياً.

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كانت تقارير صحفية تونسية قد أكدت أن الهلال تقدم بعرض رسمي إلى نظيره الأهلي من أجل التعاقد مع معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ووفقا لموقع " Tunisie Numérique" التونسي والصادر باللغة الفرنسية، فقد تقدم نادي الهلال بعرض رسمي لضم نجم الأهلي ومنتخب تونس علي معلول خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل ، وأشار الموقع التونسي، إلى أن إدارة الأهلي تتجه لرفض العرض المقدم من الهلال، نظرا لأن اللاعب التونسي يعد من الركائز الأساسية بالنسبة للمدرب السويسري رينيه فايلر.

وإنضم معلول كان إلى صفوف الأهلي في صيف 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وقدم مستويات متميزة مع المارد الأحمر.