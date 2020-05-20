شكرا لقرائتكم إصابة مدرب منطقة القاهرة للملاكمة بـ"كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمد معوض مدرب منطقة القاهرة للملاكمة للإصابة بفيروس كورونا المستجد و الذى يتواجد حاليا فى العزل الصحى من أجل السيطرة على الحالة وفقا للإجراءات الإحترازية بإبتعاده عن المنزل لعدم نقل الفيروس إلى باقى أفراد العائلة ، حيث أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على الإطمئنان بصفة يومية على مدرب الملاكمة والتواصل معه هاتفيا للوقوف بجانبه فى مثل هذا الظرف الصعب.

ومن جانبه أكد رئيس إتحاد الملاكمة محمد عبد العزيز غنيم على إلتزامه فى عمل الإتحاد بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا بتقليل عدد ساعات العمل و الأيام للموظفين .

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تحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة.

وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات .

سجلت أمس الثلاثاء وزارة الصحة والسكان أعلي معدل إصابات يومي بفيروس كورونا بواقع 720 حالة بنسبة 5.3 % من إجمالي الإصابات ، وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 302 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.