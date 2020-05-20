شكرا لقرائتكم سنيما وقاعات احتفالات ومناطق للأطفال..سيتي كلوب "مش رياضة بس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في إطار خطة التطوير للنهوض بالرياضة المصرية التي يتبعها مسئولوا أندية سيتي كلوب، حرص النادي على توفير مجموعة من الأنشطة الخدمية والاجتماعية إلى جانب الأنشطة الرياضية، ليصبح النادي مدينة متكاملة وكافية لأعضائها، دون أن ينقص ذلك من كفاءة الأنشطة الرياضية التي وفرها النادي، حيث خطط مسئولو النادي منذ اليوم الأول إلى تحويل سيتي كلوب إلى مؤسسة متكاملة تنافس الأندية العالمية وتساهم بدور فعال في الرقي بالحياة العامة.

ووفرت أندية سيتي كلوب "سينما" خاصة للأعضاء داخل النادي بالإضافة إلى منطقة خاصة للأطفال ليكونوا على حريتهم في التسلية واللعب، وقاعات احتفالات لتكون دار مناسبات خاصة لأعضاء النادي لحمايتهم من استغلال القاعات الخارجية.

كما وفرت أندية سيتي كلوب وجود حمام سباحة على الطراز الأوليمبي ومركز ثقافي ومناطق خاصة بالتنزه والجلوس لأعضائها.

ولم ينسى مسئولوا أندية سيتي كلوب الور البارز الذي تلعبهه المرأة في المجتمع حيث منحتها إدارة النادي امتيازات عديدة بعد الحصول على عضوية النادي، وقرر مسئولو سيتى كلوب تخصيص مركز للسيدات وجيم منفصل ومنتجع صحي، بالإضافة إلى مركز تجميل وكوافير وعيادات نسائية ومحلات لمستحضرات ومستلزمات التجميل، واستهدف نادى سيتى كلوب خلق مجتمع متكامل للمرأة داخل ذلك الصرح الرياضي، دون أن تحتاج إلى أى عنصر خارج النادى، فى تجربة فريدة بالرياضة المصرية.

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وحرص نادى سيتى كلوب على توفير هذه الأماكن للمرأة انطلاقاً من مسئوليته الاجتماعية فى تقدير دور العنصر النسائى فى المجتمع، وإيماناً بالجهود التى تقدمها، ويهدف النادى لفعيل دور المرأة بشكل أكبر فى الحياة الرياضية على وجه خاص.

وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، حيث قاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيراً جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لا تقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.

وكانت شركة استادات القابضة قد أعلنت، فى وقت سابق، عن إطلاق واحد من أكبر مشاريعها على الإطلاق فى مصر سلسلة فروع city club وهى سلسلة أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية تقام فى جميع المحافظات تماشيا مع رؤية الدولة المصرية لتحسين حياة لكافة أفرد المجتمع المصري، فى إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية فى مصر.

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة، وقررت الشركة البدء فى افتتاح أول 5 فروع من سلسلة أندية city club فى أكتوبر القادم على أن يتم افتتاح باقى الفروع فى 15 مدينة فى شهر أكتوبر عام 2022.