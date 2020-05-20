شكرا لقرائتكم من 11 سنة.. أحمد فتحى يسجل امام الطلائع ويمنح الأهلى فرصة حسم الدورى أمام الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجحت محاولات فريق بيراميدز في التعاقد مع أحمد فتحى وحرمان الأهلى من جهوده حيث فاق العرض المقدم من القلعة الحمراء فى صفقة أحمد فتحى 23 مليون جنيه، حيث عرض الأول 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد للتعاقد 3 مواسم ، فيما كان عرض الأهلى لأحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مقتصر على 11 مليون فقط فى الموسم الواحد لمدة موسمين بإجمالى 22 مليون جنيه إلى أن بيراميدز عرض 45 مليون جنيه وفى النهاية حسم اللاعب حسم أمره ورفض التجديد ووقع لبيراميدز 3 سنوات ، ومن المقرر أن يبدأ أحمد فتحى رحلته مع الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل .
ويعد فتحى من أبرز لاعبي الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وأسهم في فوز الفريق بـ17 بطولة، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا.
أحمد فتحي خلال مسيرته في الفترة الماضية مع الأهلي سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.
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