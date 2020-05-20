عمرو جمال يستعيد ذكرياته عندما كان نسرا أحمر

جدة - عمرو شويل استعاد عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش ذكريات تواجده فى صفوف القلعة الحمراء حيث نشر الغزال عبر حسابه على انستجرام صورة له داخل النادى بجانب الشعار الاهلاوى ، وفى وقت سابق أكد عمرو جمال أن فرصة عودته للقلعة الحمراء كبيرة جدا فى ظل المستوى الذى أنهى به مباريات الدورى الأخيرة ، وقال مهاجم طلائع الجيش خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تاين سبورت 2: "فرص عودته للأهلى كبيرة جدا في ظل المستوى الذى قدمته في آخر المباريات مع طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيونى الذى يتعامل معى نفسيا على أكمل وجه".



عمرو جمال

وأضاف الغزال: "عدم وجود أزارو خسارة كبيرة للأهلى لأنه مهاجم ثقيل جدا وأرقامه مرعبة وهداف ويصل للمرمى بشكل سريع، وهو أصعب مهاجم نافسه في الأهلى بعد متعب، ويتفوق على إيفونا بمراحل كتيرة، وأتمنى عودته مرة أخرى".

وعن أفضل مهاجم في مصر حاليا، قال الغزال: "مفيش حد كان متفوق قوى، ولكن مصطفى محمد طالع طلعة كويسة خاصة في بطولة أفريقيا مع الشباب ولديه إمكانيات كبيرة ولكن ليس أفضل مهاجم، لأن محمد شريف يتفوق عليه كأرقام في الدورى".

وأستطرد مهاجم الطلائع: "مارتن يول قالى أنت زى برباتوف ولو عندى بنت كنت جوزتهالك وكان بيلعب إيفونا وأنا لا".

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وأضاف عمرو جمال: اتخذت أكثر قرار خطأ في حياتى عندما أخدت إجازة أسبوعين علشان أعمل عملية في أنفى، وأول ما رجعت إيفونا اتصاب وأنطوى كان مش موفق، فمارتن يول لعبنى 4 مباريات مصيرية فخرجنا من بطولة أفريقيا أمام الوداد المغربى، وخسرنا الكأس من الزمالك، فشلت الليلة من الجماهير".

وأكد مهاجم الأهلى: "إن كثرة تغيير المدربين أثر على مشوارى لأن كل مدرب بييجى الأهلى بيكون له قناعات ولما أثبت وجودى وألعب يمشى".