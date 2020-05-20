شكرا لقرائتكم جدو يستعيد ذاكرة تألقه مع المقاولون العرب عبر إنستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد محمد ناجي جدو لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، والجونة حالياً، ذكريات تألقه في وقت سابق مع فريق المقاولون العرب، عندما أحرز هدفاً لذئاب الجبل في شباك محمد أبو جبل حارس سموحة السابق ونادي الزمالك حالياً، ونشر جدو فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال تسجيله هدف للمقاولون وقام بالإشارة إلى محمد أبو جبل قائلاً "رايح فين"، وكان جدو قد شارك في التتويج الأخير لمنتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية في 2010، عندما أحرز 5 أهداف حاسمة للمنتخب الوطني توجته هدافاً للبطولة.

في سياق آخر، يقضى محمد ناجى جدو، نجم الأهلى السابق والجونة الحالى، وقته فى العزل المنزلى بركوب الدراجات برفقة ابنته على شواطئ الجونة للتخلص من ملل حظر التجول الذى فرضه وباء كورونا على الجميع .

Advertisements

وتوقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذي أجبر الملايين على البقاء في منازلهم، وأدى لتوقف الدوري العام منذ مارس الماضي حفاظاً على سلامة اللاعبين.

من ناحية أخرى، أعلن نادر شوقى، مدير الشركة المسئولة عن فريق كرة القدم بنادى الجونة، تقسيم رواتب اللاعبين على 7 أشهر بموافقة لاعبى الفريق، فى ظل التوقف الحالى لتجنب انتشار فيروس كورونا.