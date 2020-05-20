عرض شمال إفريقى لجيرالدو واللاعب يرفض مفاوضات الأندية المصرية

جدة - عمرو شويل تلقى الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي عرضاً "شفهياً" خلال الفترة القليلة الماضية من أحد الأندية العربية بشمال أفريقيا تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لينضم العرض لقائمة العروض الأخرى الى طلبت التعاقد مع "جناح" الأهلي الصيف المقبل حيث سبق وأبدت عدة أندية في الخليج ، والبرازيل رغبتها في ضم اللاعب الأنجولي بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت فقط إذ أعطي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبي من ناحية أخرى.

وبخلاف العروض الخارجية هناك عروض محلية من الدوري المصري وصلت للجناح الأنجولي لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار في الدوري المصري إذا ما رحل من القلعة الحمراء بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري المُجمّد حالياً بسبب تفشي وباء "كورونا" وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحدى الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

ويمتلك اللاعب الأنجولي عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل بجانب عرضاً من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولي وهو ما سيحسمه "جناح" الأهلي خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء ، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلي رسمياً.

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من جانبهم ، رحّب مسئولو الأهلى برحيل جيرالدو لناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، حال تقديم عرض رسمى مناسب للقلعة الحمراء، وأعلن مسئولو القلعة الحمراء أنهم قرروا بنسبة كبيرة بيع جيرالدو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة للنادى الذى سيُقدم عرضاً مناسباً.

واستقر مسئولو الأهلى على الاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.

وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل الماضى قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014.