النهائي قد يكون في القاهرة.. مقترح جديد لاستئناف دوري أبطال إفريقيا

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يبحث مقترحاً جديداً لاستئناف بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت صحيفة "المنتخب" المغربية إن الاتحاد الإفريقي يناقش مقترحاً يتم عرضه على لجنة الطوارئ التابعة للكاف في الـ 28 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن الكاف يناقش إقامة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي يضم كلا من (الأهلي المصري والوداد المغربي)، (الزمالك والرجاء المغربي) على 4 مباريات في بلد واحد لتفادي تعقيدات الرحلات الجوية بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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وأشارت إلى أن هذا المقترح من شأنه أن يحقق التنافس العادل وتكافؤ الفرص بين الفرق.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حالة وصول الوداد والرجاء إلى النهائي، أو الزمالك والأهلي، فإن نهائي البطولة سيقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، أو ملعب ستاد القاهرة بعد الاتفاق بين الأطراف المعنية.

وفي مارس الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي أن يستضيف ملعب "جابوما" بالكاميرون مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن يبدو أنه ل يتم تنفيذ هذا القرار بسب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في الدولة وإعلان إلغاء البطولات المحلية هناك.