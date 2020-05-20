أحمد ناجي : محمود جاد حارس إنبي ينتظره مستقبل باهر

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بقدرات الصاعد محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي.

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية، أنه يتوقع أن يكون لهذا الحارس مستقبل باهر في الكرة المصرية، بإمتلاكه عدة مميزات فنية وبدنية وبالنظر إلى ما يقدمه مع إنبي خلال الفترات الماضية.

يذكر أن الحارس الشاب قد سبق وأن ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو المقبل، قبل أن تؤكد إدارة النادي البترولي تمسكها بخدمات حارسها. أنه يتوقع أن يكون لهذا الحارس مستقبل باهر في الكرة المصرية، بإمتلاكه عدة مميزات فنية وبدنية وبالنظر إلى ما يقدمه مع إنبي خلال الفترات الماضية.يذكر أن الحارس الشاب قد سبق وأن ارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي خلال الميركاتو المقبل، قبل أن تؤكد إدارة النادي البترولي تمسكها بخدمات حارسها.

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