بطلة رفع الأثقال شيماء خلف تقدم رسالة استغاثة

قدمت الرباعة المصرية شيماء خلف، بطلة رفع الأثقال الأوليمبية رسالة استغاثة للجهات المعنية بسبب انهيار سقف المنزل الخاص بها.
وكتبت شيماء عبر حسابها الشخصي على
كانت الرباعة المصرية قد سبقت وأن حصلت على ميداليتين فضية وبرونزية خلال بطولة العالم بأمريكا عام 2017.
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