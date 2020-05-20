بطلة رفع الأثقال شيماء خلف تقدم رسالة استغاثة

قدمت الرباعة المصرية شيماء خلف، بطلة رفع الأثقال الأوليمبية رسالة استغاثة للجهات المعنية بسبب انهيار سقف المنزل الخاص بها.

وكتبت شيماء عبر حسابها الشخصي على فيسبوك "انا مش عرفه اعمل ايه سقف بيتي وقع ومش عرفه اعمل ايه بجد الموضوع صعب جدا انا هعيد في الشارع مفيش حد حسس بجد بس هقول ايه ربنا موجود احسن من اي حد.

كانت الرباعة المصرية قد سبقت وأن حصلت على ميداليتين فضية وبرونزية خلال بطولة العالم بأمريكا عام 2017.



فيسبوك "انا مش عرفه اعمل ايه سقف بيتي وقع ومش عرفه اعمل ايه بجد الموضوع صعب جدا انا هعيد في الشارع مفيش حد حسس بجد بس هقول ايه ربنا موجود احسن من اي حد.كانت الرباعة المصرية قد سبقت وأن حصلت على ميداليتين فضية وبرونزية خلال بطولة العالم بأمريكا عام 2017.

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